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Shell остановила добычу нефти на трех платформах в Мексиканском заливе

Shell остановила добычу нефти на трех платформах в Мексиканском заливе Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell приостановила добычу на нескольких глубоководных платформах в Мексиканском заливе из-за протечки трубопроводов, но рассчитывает, что их ремонт будет завершен 12 августа.
Энергетика
12 августа 2022 г. 11:20
Shell остановила добычу нефти на трех платформах в Мексиканском заливе

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell приостановила добычу на нескольких глубоководных платформах в Мексиканском заливе из-за протечки трубопроводов, но рассчитывает, что их ремонт будет завершен 12 августа.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Dow Jones.

"Shell может подтвердить, что работа трубопроводов Mars и Amberjack была прекращена из-за протечки на компрессорной станции Fourchon, - заявила компания. - Сотрудники Shell занимаются решением проблемы".

Остановлены операции на платформах Mars, Ursa и Olympus. Компания не уточнила, когда ожидается возобновление добычи на этих платформах.

Цены на нефть не продемонстрировали существенной реакции на новость о приостановлении добычи, отмечает MarketWatch.

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Версия на азербайджанском языке “Shell” Meksika körfəzindəki üç platformada neft hasilatını dayandırıb

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