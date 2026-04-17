    Ильхам Алиев WUF13 Анталийский дипломатический форум Переговоры между США и Ираном

    Шахбазов рассказал о рисках для нефтепроизводителей при росте цен на нефть

    Энергетика
    • 17 апреля, 2026
    • 11:56
    Шахбазов рассказал о рисках для нефтепроизводителей при росте цен на нефть

    Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов опроверг мнение о том, что рост цен на нефть приносит большую выгоду нефтепроизводителям.

    Как передает корреспондент Report из Антальи, об этом он заявил, выступая на панельной сессии по энергетике в рамках Анталийского дипломатического форума.

    "Существует мнение, относительно высоких цен (на нефть - ред.) , что производители получают от этого значительную выгоду, - это не совсем соответствует действительности.

    Потому что, как правило, нефтедобывающие или в целом углеводородные страны имеют суверенные фонды благосостояния, которые также инвестируют в глобальные финансовые рынки и различные активы. И когда фондовый рынок падает, мы, конечно, тоже начинаем это ощущать - так же, как и через наши импортные операции. То есть это оказывает влияние конечно",- сказал министр.

    Он добавил, что иногда крупные страны-производители считают, что они от этого застрахованы.

    "Это серьезный момент, поскольку в конечном итоге мы можем потерять даже больше, чем выиграть от высоких цен на нефть - как я уже сказал, из-за падения фондовых рынков. Именно поэтому мы всегда выступали за сбалансированные цены на нефть, что важно как для стран-производителей, так и для потребителей, а также для нефтегазовой отрасли в целом", - отметил Шахбазов.

    Пярвиз Шахбазов Анталийский дипломатический форум Цена на нефть Энергетический кризис Эскалация на Ближнем Востоке
    Pərviz Şahbazov: "Yüksək neft qiymətləri istehsalçılara hər zaman fayda vermir"
    Shahbazov talks on risks for oil producers from rising prices

