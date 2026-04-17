    Pərviz Şahbazov: "Yüksək neft qiymətləri istehsalçılara hər zaman fayda vermir"

    Energetika
    • 17 aprel, 2026
    • 12:37
    Pərviz Şahbazov: Yüksək neft qiymətləri istehsalçılara hər zaman fayda vermir
    Pərviz Şahbazov

    Azərbaycanın energetika naziri Pərviz Şahbazov neft qiymətlərinin artmasının neft istehsalçılarına böyük fayda gətirdiyi fikrini təkzib edib.

    "Report"un Antalyaya ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, o bunu Antalya Diplomatiya Forumu çərçivəsində energetika üzrə panel sessiyasında çıxışı zamanı bildirib.

    "Yüksək qiymətlərlə (neftə - red.) bağlı belə bir fikir var ki, istehsalçılar bundan əhəmiyyətli fayda əldə edir - bu, həqiqətə tam uyğun gəlmir. Çünki, bir qayda olaraq, neft hasil edən və ya ümumilikdə karbohidrogen ölkələrinin suveren rifah fondları var ki, onlar da qlobal maliyyə bazarlarına və müxtəlif aktivlərə investisiya qoyur. Və fond bazarı düşəndə biz də, əlbəttə, bunu hiss etməyə başlayırıq - eynilə idxal əməliyyatlarımız vasitəsilə olduğu kimi. Yəni bu, əlbəttə ki, təsir göstərir", - nazir bildirib.

    O əlavə edib ki, bəzən iri istehsalçı ölkələr bundan sığortalandıqlarını düşünürlər:

    "Bu, ciddi məqamdır, çünki nəticə etibarilə biz yüksək neft qiymətlərindən qazandığımızdan daha çox itirə bilərik - artıq dediyim kimi, fond bazarlarının düşməsi səbəbindən. Məhz buna görə biz həmişə neft qiymətlərinin balanslaşdırılmış olmasını müdafiə etmişik ki, bu həm istehsalçı ölkələr, həm istehlakçılar, həm də ümumilikdə neft-qaz sənayesi üçün vacibdir".

    Pərviz Şahbazov Neft qiymətləri Antalya Diplomatiya Forumu
    Шахбазов рассказал о рисках для нефтепроизводителей при росте цен на нефть
    Shahbazov talks on risks for oil producers from rising prices

    13:21

    Hikmət Hacıyev: Regionda üç və çoxtərəfli əməkdaşlıq fayda verə bilər

    Xarici siyasət
    13:10

    Elşad Şirzadov: "Gəncə"yə qarşı üçüncü oyunda səhvlərimizi aradan qaldıracağıq"

    Komanda
    13:05

    Azərbaycan bazarın təhlükəsizliyi üçün neft və qaz sektoruna investisiyaları artırmaq çağırışı edib

    Energetika
    13:02
    Foto

    Sumqayıt Sənaye Parkında displey istehsalına başlanılacaq

    Xarici siyasət
    12:58

    AAYDA-ya məxsus şirkət ləğv olunur

    İnfrastruktur
    12:56

    Azərbaycanda at xəstəlikləri üzrə epizootoloji monitorinqlər keçiriləcək

    Sağlamlıq
    12:56

    Cevdet Yılmaz: İkinci Dünya müharibəsindən sonra formalaşmış qlobal nizam sanki geriyə qayıdır

    Region
    12:56

    Almaniya ilə Azərbaycan arasında sənədlərin səfirliklər tərəfindən leqallaşdırılması tam dayandırılıb

    Xarici siyasət
    12:56

    Fatih Birol: "Qlobal enerji bazarı Hörmüzün bağlanmasının fəsadlarını yetərincə qiymətləndirmir"

    Energetika
