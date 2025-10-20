Шахбазов: Потенциал геотермальной энергетики Азербайджана оценивается в 571,2 МВт

Потенциал геотермальной энергетики Азербайджана оценивается в 571,2 МВт, а потенциал производства электроэнергии - в 57,1 МВт.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова, опубликованной в официальной газете по случаю Дня энергетика.

По словам министра, перспективными регионами для развития геотермальной энергетики считаются Большой Кавказ, Шамахы-Гобустан, Кяльбаджар-Лачын, Масаллы-Астара и Нахчыван. В рамках пилотных проектов планируется использовать отработанные нефтяные и газовые скважины для выработки энергии.

"В Бибиэйбате эти скважины будут использоваться для производства тепловой энергии, в Кюрдамире - для выработки электроэнергии, а в Масаллы - для обогрева теплиц с применением гибридных технологий. Исследования показывают, что сочетание геотермальной и биоэнергии способствует созданию более устойчивых и низкоуглеродных энергетических систем", - отметил Шахбазов.