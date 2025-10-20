İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası

    Azərbaycanın geotermal istilik potensialı açıqlanıb

    Energetika
    • 20 oktyabr, 2025
    • 12:00
    Azərbaycanın geotermal istilik potensialı açıqlanıb

    Azərbaycanın geotermal istilik potensialı 571,2 MVt, elektrik enerjisi potensialı isə 57,1 MVt qiymətləndirilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə energetika naziri Pərviz Şahbazovun Energetiklər Günü ilə bağlı rəsmi qəzetdə dərc edilmiş məqaləsində deyilir.

    Onun sözlərinə görə, perspektivli bölgələr arasında Böyük Qafqaz, Şamaxı-Qobustan, Kəlbəcər-Laçın, Masallı-Astara və Naxçıvan yer alır. Pilot layihələr çərçivəsində istismarı başa çatmış neft və qaz quyularından istifadə edilərək enerji istehsalı nəzərdə tutulur: "Bibiheybətdə bu quyular vasitəsilə istilik enerjisi, Kürdəmirdə isə elektrik enerjisi əldə ediləcək. Masallıda isə hibrid texnoloji həllərlə istixanalar qızdırılacaq. Tədqiqatlar göstərir ki, geotermal enerji bioenerji ilə birləşdirildikdə daha dayanıqlı və aşağı karbonlu enerji sistemlərinin yaradılmasına imkan verir".

    Xatırladaq ki, Dünya Bankı Azərbaycanın geotermal resurslarının potensialının qiymətləndirilməsi üçün texniki yardım göstərir. Ötən həftə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) törəmə şirkəti olan "SOCAR Green" elan edib ki, ölkədə ilk geotermal stansiya 2030-cu ilə qədər istifadəyə veriləcək. Hazırda SOCAR geotermal texnologiyalar sahəsində təcrübəyə malik olan tərəfdaş-səhmdar axtarışındadır.

    Qeyd edək ki, "SOCAR Green" geotermal enerji sahəsində "Baker Hughes Co." (ABŞ) və "Schlumberger" (SLB) şirkətləri ilə əməkdaşlıq edir. Bu şirkətlərlə sazişlər 2024-cü ilin noyabrında COP29 iqlim konfransı çərçivəsində imzalanıb. Saziş çərçivəsində "Baker Hughes" Azərbaycanla ölkənin geotermal potensialının müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsi üzərində işləyir, "SLB GeothermEx" isə "SOCAR Green" tərəfindən Qarabağ bölgəsində perspektivli geotermal ərazilərin qiymətləndirilməsi üçün məsləhətçi kimi cəlb edilib.

    geotermal potensial Pərviz Şahbazov enerji
    Шахбазов: Потенциал геотермальной энергетики Азербайджана оценивается в 571,2 МВт
    Azerbaijan's geothermal energy potential estimated at over 570 MW

    Son xəbərlər

    13:20

    Xocavənddə mina hadisəsi baş verib

    Digər
    13:19

    Fransa Rusiyaya qarşı 20-ci sanksiya paketi üzərində işə başlamağı təklif edəcək

    Digər ölkələr
    13:09

    Zelenski Makronla görüşəcək

    Digər ölkələr
    13:01
    Foto

    Azərbaycan bir sıra maliyyə institutları ilə tərəfdaşlığı genişləndirmək istəyir

    Maliyyə
    12:59

    AZAL təyyarəsinin sərnişinləri Pulkovoda məcburi enişdən sonra Bakıya yollanıblar - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    12:51
    Foto

    Azərbaycanın daha 5 boksçusu Avropa çempionatında 1/4 finala vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    12:45

    TAP ilə Azərbaycandan Avropaya qaz tədarükü sifarişlərinin həcmləri artıb

    Energetika
    12:40

    İngiltərə klubunun yeni baş məşqçisinin kim olacağı açıqlanıb

    Futbol
    12:40

    Monqolustan Prezidenti Baş nazirin istefasına veto qoyub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti