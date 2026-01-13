Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Пярвиз Шахбазов: Италия до сих пор получила по TAP свыше 45 млрд кубометров газа из Азербайджана

    Азербайджан до настоящего времени по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) поставил в Европу 54,3 млрд кубометров газа.

    Как сообщает "Report", об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на VI заседании Азербайджано-итальянской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, проходящем в Баку.

    Министр подчеркнул, что сотрудничество в рамках Южного газового коридора вносит вклад в энергетическую безопасность Европы и самой Италии: "До настоящего времени TAP обеспечил поставку в Европу 54,3 млрд кубометров азербайджанского газа , в том числе Италию - 45,4 млрд кубометров".

    Шахбазов добавил, что инициативы по созданию регионального коридора "зеленой энергии" между Азербайджаном и Центральной Азией, Турцией и Европой открывают новые перспективы и для азербайджано-итальянских отношений: "Итальянская компания "CESI" является нашим консультационным партнером в подготовке технико-экономических обоснований проектов коридоров зеленой энергии Каспий-Черное море-Европа и Центральная Азия-Азербайджан".

