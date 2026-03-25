Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Сергей Цивилев: РФ меняет цепочки поставок энергоресурсов из-за войны на Ближнем Востоке

    • 25 марта, 2026
    Сергей Цивилев: РФ меняет цепочки поставок энергоресурсов из-за войны на Ближнем Востоке

    Россия пересматривает цепочки поставок энергоресурсов с учетом ситуации на Ближнем Востоке, в первую очередь будет ориентироваться на соседние страны с общей границей.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр энергетики России Сергей Цивилев.

    Цивилев назвал военный конфликт на Ближнем Востоке большим вызовом для всей мировой экономики, из-за которого предстоит построить новую систему логистических цепочек.

    По его словам, из-за фактической блокировки Ормузского пролива "любая цепочка поставки может находиться под ударом".

    "Поэтому мы сейчас переосмысливаем эти цепочки поставок. (...) Будем мы в первую очередь делать поставку энергоресурсов с ближайшими соседями, с которыми есть границы, где меньше рисков, а также будем пересматривать и другую логистику по поставке нефтепродуктов", - подчеркнул он.

    Сергей Цивилев Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Ормузский пролив
    Rusiya Yaxın Şərqdəki müharibəyə görə enerji resurslarının tədarük zəncirlərini dəyişir
    Russia adjusts energy supply chains amid Middle East conflict, energy minister says
    Последние новости

