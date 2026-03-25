Сергей Цивилев: РФ меняет цепочки поставок энергоресурсов из-за войны на Ближнем Востоке

Россия пересматривает цепочки поставок энергоресурсов с учетом ситуации на Ближнем Востоке, в первую очередь будет ориентироваться на соседние страны с общей границей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр энергетики России Сергей Цивилев.

Цивилев назвал военный конфликт на Ближнем Востоке большим вызовом для всей мировой экономики, из-за которого предстоит построить новую систему логистических цепочек.

По его словам, из-за фактической блокировки Ормузского пролива "любая цепочка поставки может находиться под ударом".

"Поэтому мы сейчас переосмысливаем эти цепочки поставок. (...) Будем мы в первую очередь делать поставку энергоресурсов с ближайшими соседями, с которыми есть границы, где меньше рисков, а также будем пересматривать и другую логистику по поставке нефтепродуктов", - подчеркнул он.