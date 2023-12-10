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Дубравка Джедович: Сербия может утроить поставки газа из Азербайджана с 2037 года

Дубравка Джедович: Сербия может утроить поставки газа из Азербайджана с 2037 года Сербия может утроить поставки газа из Азербайджана с 2037 года.
Энергетика
10 декабря 2023 г. 15:57
Дубравка Джедович: Сербия может утроить поставки газа из Азербайджана с 2037 года

Сербия может утроить поставки газа из Азербайджана с 2037 года.

Как передает Report, об этом журналистам заявила министр горнорудной промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович - Ханданович после церемонии открытия газового интерконнектора Сербия-Болгария.

"На данный момент мы хотим эксплуатировать этот газопровод на полную мощность. В будущем, если возникнет необходимость, мы сможем расширить его до 3,2 миллиарда кубометров. Это почти полностью удовлетворит потребности Сербии в газе почти на 100 процентов. В настоящее время основным источником газа для этого трубопровода является Азербайджан, и мы подписали контракт на поставку 400 миллионов кубометров газа до 2036 года. Начиная с 2037 года, объем поставок может увеличиться почти в три раза", - сказала она.

По словам министра, запуск газового интерконнектора Сербия-Болгария важен для продолжения хороших отношений между Азербайджаном и Сербией.

"Мы сможем поставлять гораздо больше газа в наши дома и на заводы. Благодаря дополнительным поставкам из Азербайджана мы сможем расширить газовое сообщение в этой части нашей страны. Это еще больше углубит наши двусторонние стратегические отношения в энергетическом секторе. Благодаря прекрасным отношениям между нашими президентами Сербия укрепит свое положение на карте как ключевая страна-транзитер газа", - добавила Дубравка Джедович-Ханданович.

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