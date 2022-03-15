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Сегодня будет дан старт строительству солнечной электростанции "Гарадаг"

Сегодня будет дан старт строительству солнечной электростанции "Гарадаг" Сегодня в Азербайджане закладывается фундамент солнечной электростанции "Гарадаг" мощностью 230 мегаватт.
Энергетика
15 марта 2022 г. 11:08
Сегодня будет дан старт строительству солнечной электростанции Гарадаг

Сегодня в Азербайджане будет заложен фундамент солнечной электростанции "Гарадаг" мощностью 230 мегаватт.

Как сообщает Report, в церемонии примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, министр энергетики Пярвиз Шахбазов, министр энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов Сухаил Мохамед аль Мазруи и председатель правления компании Masdar Мохаммад Джамиль Аль Рамахи.

6 апреля прошлого года Министерство энергетики и ОАО ”Азерэнержи” подписали с Masdar ”Инвестиционный договор“, ”Договор купли-продажи энергии" и ”Договор подключения к передающей сети" по проекту солнечной электростанции (ГЭС) мощностью 230 МВт.

С азербайджанской стороны документ подписали министр энергетики Пярвиз Шахбазов, президент “Азерэнержи” Баба Рзаев, а со стороны Masdar - М. Дж. Аль Рамахи. СЭС позволит производить 500 млн кВт/ч электроэнергии в год, экономить 110 миллионов кубометров природного газа, сократить выбросы углерода на 200 тысяч тонн, создать новые рабочие места. Стоимость проекта составляет 200 млн. долларов США. Станция будет интегрирована в энергосистему путем подключения к подстанции ”Южная".

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Версия на английском языке Garadagh Solar Power Plant to be inaugurated
Версия на азербайджанском языке Bu gün "Qaradağ" Günəş Elektrik Stansiyasının təməli qoyulur

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