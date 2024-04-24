Сегодня в Шеки и Габале не будет газа

Сегодня в Шекинском и Габалинском районах будут наблюдаться перебои в газоснабжении

Сегодня в Шекинском и Габалинском районах будут наблюдаться перебои в газоснабжении.

Как передает Report, об этом сообщили в производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

В связи с устранением утечки газа и ремонтными работами 24 апреля с 09:00 будет прекращена подача газа с ГРС "Джафарабад", а с 10:00 - с газопровода, снабжающего 1 поселок и 4 села Габалинского района.

Временное прекращение газоснабжения будет наблюдаться в 30 селах и 1 поселке Шекинского района, а также в городе Шеки, и в поселке Вандам, селах Нохургышлак, Тунтул, Енгиджа Габалинского района.