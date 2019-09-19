Саудовская Аравия запросила у Ирака 20 млн баррелей нефти

Саудовская Аравия обратилась к Ираку с просьбой предоставить 20 млн баррелей нефти для снабжения своих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Как передает Report, об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Эр-Рияд запросил у иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO) по меньшей мере 20 млн баррелей сырой нефти для обеспечения поставок на НПЗ в Саудовской Аравии.

Как отмечает газета, в саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco отказались комментировать данную информацию. Между тем, заместитель руководителя по продажам нефти в SOMO Али Назар Шатар заявил об отсутствии каких-либо контрактов на поставки углеводородов между его компанией и Saudi Aramco.