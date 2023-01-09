Саудовская Аравия снизит цену на нефть для Азии до минимума с ноября 2021 года

Саудовская Аравия в феврале понизит цены на все сорта нефти для азиатских покупателей.

Саудовская Аравия в феврале понизит цены на все сорта нефти для азиатских покупателей.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила госкомпания Saudi Aramco.

Стоимость основного поставляемого в Азию сорта - Arab Light - в следующем месяце уменьшится на 1,4 доллара за баррель. В результате он будет стоить на 1,8 долларов за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая - это минимальная премия с ноября 2021 года.

Цена Arab Light для Северо-Западной Европы будет сокращена на 1,4 доллара за баррель, в результате она будет на 1,5 доллара дешевле Brent.

Для США цены останутся неизменными третий месяц подряд, премия цены Arab Light к индексу ASCI составит 6,35 долларов за баррель.