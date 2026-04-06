Саудовская Аравия рекордно повысила цену на нефть для азиатского рынка

Саудовская Аравия подняла цену на основной сорт нефти для азиатского рынка до рекордно высокого показателя в связи с эскалацией на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Сообщается, что государственная нефтедобывающая компания Saudi Aramco увеличила цену на флагманский сорт нефти Arab Light для майских поставок до $19,50. Агентство отмечает, что эта цена тем не менее оказалась ниже прогнозируемой $40 за баррель.

Удары США и Израиля по Ирану перевернули мировую энергетическую торговлю: Исламская Республика фактически закрыла стратегически важный Ормузский пролив, перекрыв соседним государствам выход из Персидского залива для экспорта. Цены на нефть марки Brent подскочили более чем на 50%, а стоимость нефтепродуктов резко возросла.

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты остаются единственными производителями Залива, располагающими значительными альтернативными экспортными маршрутами в обход узкого места - Ормузского пролива. Aramco вышла на максимальную пропускную способность в 7 млн баррелей в сутки по своему трубопроводу, идущему к побережью Красного моря, откуда компания экспортирует около 5 млн баррелей нефти в сутки, что составляет примерно 70% от общего объёма довоенных поставок. Aramco прекратила большую часть добычи нефти средних и тяжелых сортов и вместо этого сосредоточилась на продаже легких и сверхлегких сортов через порт Янбу.

Отметим, что число нефтяных танкеров, проходящих через Ормузский пролив, сократилось как минимум на 90% после начала вооруженного противостояния в регионе Персидского залива.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля.

Иранское руководство также приняло решение о перекрытии Ормузского пролива для судов, имеющих связь с США, Израилем и государствами, оказавшими поддержку в операции. В ходе конфликта несколько танкеров подверглись нападению при попытке пройти через пролив без санкции Тегерана.