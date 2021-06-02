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Саудовская Аравия может повысить июльские цены на легкую нефть для Азии

Саудовская Аравия может повысить июльские цены на легкую нефть для Азии Их прогнозы варьируются от отсутствия изменений до повышения цен на 0,20 долларов США за баррель
Энергетика
2 июня 2021 г. 09:11
Саудовская Аравия может повысить июльские цены на легкую нефть для Азии

Крупнейший экспортер нефти, Саудовская Аравия, планирует немного повысит июльские официальные отпускные цены (OSP) на легкую нефть для Азии.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, слабая маржа и неопределенность спроса ограничивают потенциал роста, несмотря на более сильные ориентиры на сырую нефть.

Источники на пяти азиатских нефтеперерабатывающих предприятиях в среднем ожидали, что июльский OSP для саудовского флагманского сорта Arab Light вырастет на 0,10 долларов США за баррель. При этом их прогнозы варьируются от отсутствия изменений до повышения цен на 0,20 долларов США за баррель.

Ожидаемая корректировка для Arab Light отслеживала рост цен на сырую нефть на Ближнем Востоке Cash Dubai и DME Oman, которые в мае увеличили свои премии к свопам в Дубае на 0,14 и 0,08 доллара США соответственно в сопоставлении с апрелем.

Однако, по словам трех респондентов, слабая маржа переработки в Азии, в частности для мазута, приведет к сокращению июльских OSP для более тяжелых сортов саудовской нефти. Они прогнозируют снижение цен на 0,10–0,30 долларов США за баррель для Arab Medium и на 0,40–0,70 долларов США за баррель для Arab Heavy.

Производство мазута с очень низким содержанием серы 0,5% (VLSFO) в Азии упало во второй половине мая до 5-месячного минимума на фоне опасений по поводу обильных поставок и слабого спроса в секторах спотовой бункеровки и выработки электроэнергии.

Потребность в бензине в Азии в мае также пострадала, поскольку новые ограничения на передвижение на фоне резкого роста числа случаев заболевания новыми штаммами коронавируса в некоторых частях Азии вызвали обеспокоенность спросом на транспортное топливо.

Газойль и авиакеросин, которым в прошлом месяце способствовала более высокая маржа переработки благодаря относительно более быстрому восстановлению спроса на Западе, который увеличивал объемы арбитражных поставок из Азии, также боролись со снижением спроса, вызванным COVID-19, на нескольких региональных рынках.

OSP саудовской сырой нефти обычно публикуется примерно пятого числа каждого месяца и задает тенденцию для цен Ирана, Кувейта и Ирака, влияя на стоимость более чем 12 млн баррелей сырой нефти в сутки, направляющейся в Азию.

Государственный нефтяной гигант Saudi Aramco устанавливает цены на нефть на основе рекомендаций клиентов и после расчета изменения стоимости своей нефти за последний месяц на основе урожайности и цен на продукцию.

Представители Saudi Aramco из принципиальных соображений не комментируют ежемесячные OSP королевства.

Отметим, что в июне Саудовская Аравия уменьшила OSP, что вызвало опасения развязывания Эр-Риядом ценовой войны за долю на рынке.

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Версия на английском языке Saudi Arabia expected to raise July light crude prices for Asia

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