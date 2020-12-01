Саудовская Аравия хочет отказаться от сопредседательства в JMMC

Однако ОАЭ не готовы заменить

Саудовская Аравия хочет отказаться от поста сопредседателя министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое она занимает вместе с Россией.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

При этом агентство отмечает, что ОАЭ отказались пересесть в это кресло. JMMC после заключения беспрецедентной сделки по сокращению нефтедобычи странами ОПЕК+ на 9,7 млн б/с собирается каждый месяц и мониторит исполнение сделки всеми ее участниками, следит за ситуацией на рынке и дает рекомендации всем остальным министрам о возможных действиях для балансировки рынка.

В настоящее время в комитет входит 14 стран, кроме России и Саудовской Аравии - ОАЭ, Кувейт, Ирак, Венесуэла, Казахстан и другие. Россия является лидером сделки по согласованному сокращению нефтедобычи со стороны стран не-ОПЕК, как крупнейший производитель, а Саудовская Аравия возглавляет альянс ОПЕК. Первая сделка по сокращению была достигнута благодаря договоренностям между Россией и Саудовской Аравией на высшем уровне.

