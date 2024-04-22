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Saudi Aramco ведет переговоры о покупке 10% китайской Hengli Petrochemical

Saudi Aramco ведет переговоры о покупке 10% китайской Hengli Petrochemical Saudi Aramco ведет переговоры о покупке 10%-й доли в китайской Hengli Petrochemical Co.
Энергетика
22 апреля 2024 г. 16:45
Saudi Aramco ведет переговоры о покупке 10% китайской Hengli Petrochemical

Saudi Aramco ведет переговоры о покупке 10%-й доли в китайской Hengli Petrochemical Co.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила пресс-служба саудовской госкомпании.

Aramco и Hengli Group, материнская компания Hengli Petrochemical, подписали соглашение о намерениях в отношении предполагаемой сделки. Для ее заключения требуется проведение due diligence и получение разрешений от регуляторов.

Hengli Petrochemical владеет и управляет нефтеперерабатывающим и нефтехимическим комплексом в китайской провинции Ляонин с мощностью переработки 400 тыс. баррелей в сутки, а также рядом предприятий в провинциях Цзянсу и Гуандун.

Покупка доли в этой компании соответствует стратегии расширения присутствия Aramco в сегменте downstream на ключевых рынках, а также развития в сфере нефтехимии и заключения долгосрочных соглашений в сфере поставок нефти.

Акции Hengli Petrochemical в Шанхае подорожали на 18% с начала 2024 года, капитализация компании составляет 113,26 млрд юаней (15,64 млрд долларов).

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Версия на английском языке Aramco in talks to acquire 10% stake in Chinese company Hengli Petrochemical

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