Санаэ Такаити поддержала план МЭА по дополнительному высвобождению нефти из резервов

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити выразила поддержку инициативе Международного энергетического агентства (МЭА) по дополнительному совместному высвобождению нефти из резервов для решения проблем, связанных с перебоями на энергетических рынках из-за конфликта США и Израиля с Ираном.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Kyodo.

Японский премьер подчеркнула, что стабильность поставок энергоносителей является вопросом национальной безопасности для Токио. В настоящее время Япония импортирует почти 100% сырой нефти, при этом более 90% поставок приходится на страны Ближнего Востока.

"Для защиты повседневной жизни наших граждан и поддержки промышленности мы намерены поддерживать тесное взаимодействие с МЭА", - заявила Такаити.

Отметим, что глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол 25 марта заявил, что "готов приступить" к дополнительному высвобождению нефтяных резервов "по мере необходимости".

Ситуация на мировом рынке резко обострилась после того, как в Иран в ответ на удары США и Израиля фактически заблокировал Ормузский пролив - ключевую транспортную артерию, через которую проходит около 20% мирового объема нефти. Эти действия Тегерана в ответ на конфликт с США и Израилем спровоцировали резкий скачок мировых цен на топливо.

По данным МЭА, в начале марта страны-участницы организации уже начали крупнейший с 2022 года скоординированный выпуск стратегических резервов в объеме свыше 400 млн баррелей. Основная нагрузка легла на США (172,2 млн баррелей) и Японию (79,8 млн баррелей).

В Японии практическая реализация мер уже началась: с 16 марта стартовала процедура высвобождения частных резервов объемом на 15 дней потребления, а с 26 марта к этому процессу подключатся и государственные хранилища. По состоянию на конец 2025 года совокупные запасы нефти в Японии составляют около 470 млн баррелей, что эквивалентно 254 дням внутреннего потребления страны.