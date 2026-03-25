Фатих Бирол: МЭА готова высвободить дополнительные нефтяные резервы при необходимости

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что "готов приступить" к дополнительному высвобождению нефтяных резервов "по мере необходимости".

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel.

Газета отмечает, что заявление Фатиха Бироля в Токио сделал после того, как премьер-министр Японии Санаэ Такаити обратилась к агентству с просьбой "подготовиться к реализации дополнительного высвобождения нефти из резервов в случае затягивания ситуации" с войной на Ближнем Востоке, которая спровоцировала резкий скачок цен на энергоносители во всем мире.

Ранее в этом месяце МЭА сообщило, что страны-члены организации разблокируют 400 миллионов баррелей нефти из своих запасов, чтобы смягчить последствия ближневосточной войны. Это станет крупнейшим подобным высвобождением резервов в истории.

Однако Бироль отметил, что в хранилищах "все еще остается значительное количество нефти".

"Восемьдесят процентов наших запасов все еще при нас. Эти 400 миллионов баррелей составили лишь 20 процентов от общего объема резервов. В случае и по мере необходимости мы готовы двигаться дальше, но я очень надеюсь, что в этом не возникнет нужды", - сказал он.

Бирол добавил, что мир столкнулся с серьезной угрозой энергетической безопасности, но Международное энергетическое агентство готово выполнять свою основную роль "хранителя глобальной энергобезопасности".