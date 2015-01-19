Ирак ежесуточно экспортирует 450 тыс. баррелей нефти через Турцию

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В прошлом году из Турции депортировано 1100 человек, а около 7 тыс. иностранцам не позволили въехать на территорию страны.

Как сообщает Report со ссылкой на CNN Turk, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз.

На пресс-конференции, проведенной совместно с министром иностранных дел Ирака, Т.Йылдыз коснулся ситуации в Ираке и Сирии и отметил, что добываемая в Ираке нефть, не зависимо от того, в каком регионе ее добывают, принадлежит народу этой страны: "Турция одобрила заключенное между Ардебилем и Багдадом нефтяное соглашение (соглашение между управляющими севером Ирака курдами и руководством страны - ред.)".

Министр отметил, что ежесуточно из Ирака в турецкий порт Джейхан транспортируется 450 тыс. баррелей нефти: "Запасы пополняются прозрачно и Национальная нефтяная компания Ирака осведомлена по этому поводу".

По его словам, кроме того, через территорию Турции на мировой рынок планируется вывозить и иракский природный газ: "Мы уже пришли к обоюдному согласию по поводу нового газопровода".