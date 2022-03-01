S&P повысило прогноз цен на природный газ в 2022-2024 годы

Международное рейтинговое агентство Standard Poor`s Global Ratings повысило прогноз цен на природный газ Канады AECO на 2022 год с 2,5 до 3 долларов США за миллион британских тепловых единиц (БТЕ), а на 2023 год - с 2,25 до 2,50 долларов США.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s Global Ratings повысило прогноз цен на природный газ Канады AECO на 2022 год с 2,5 до 3 долларов США за миллион британских тепловых единиц (БТЕ), а на 2023 год - с 2,25 до 2,50 долларов США.

Как передает Report со ссылкой на отчет S&P, прогноз цены на газ Henry Hub (центр спотовой и фьючерсной торговли природным газом в США) на 2022 год пересмотрен с 3,5 до 4 долларов США за миллион БТЕ, на 2023 год - 3 до 3,25 долларов США .

"Прогноз цены на газ AECO на 2024 год сохранился на уровне 2,25 доллара США за миллион БТЕ, что подтверждает предполагаемую долгосрочную базовую разницу между прогнозами цен на газ Henry Hub (2,75 долларов США) и AECO на уровне 0,50 доллара США за миллион БТЕ. Мы считаем, что в краткосрочной перспективе ожидаемое расширение мощностей газопроводов может снизить спрос на экспортируемый из Канады газ, тем самым снизив будущие цены AECO", - отмечает агентство.

По мнению аналитиков S&P, краткосрочные фундаментальные показатели спроса и предложения сигнализируют о продолжении поддержки цен на канадский природный газ. Хотя производство сланцевого газа в США, как ожидается, будет продолжать расти, перспектива увеличения экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из США должна поддерживать спрос на экспорт канадского газа в США. Любое увеличение производства попутного газа, вероятно, будет компенсировано продолжающимся увеличением экспорта СПГ. В результате спрос со стороны США сохранится.

"Крайняя геополитическая неопределенность из-за военного вмешательства России в Украине подтолкнула форвардную кривую TTF (виртуальная торговая площадка для природного газа в Нидерландах) вверх и еще больше усилила волатильность цен. Несмотря на то, что в настоящее время поставки российского газа продолжаются, санкции в отношении «Северного потока — 2» и риски для поставок российского газа, особенно через Украину, усугубляют и без того напряженную ситуацию с поставками. Местное производство в Европе находится в структурном упадке. Мы ожидаем, что цены в 2022 год останутся высокими, что оправдает дальнейшее перенаправление СПГ с азиатских рынков, переход с газа на уголь и некоторое сокращение спроса на промышленное применение (например, удобрения). Отопительный сезон в Европе подходит к концу. Мы считаем, что это должно помочь сбалансировать рынок в 2022–2023 годах.

Тем не менее, мы ожидаем, что перебалансировка рынка займет больше времени, поскольку европейские запасы газа значительно ниже среднего многолетнего уровня и вряд ли скоро будут пополнены. Большая часть глобальных поставок СПГ заключена в рамках долгосрочных контрактов с ограниченными объемами, доступными для спотовой продажи или перенаправления до того, как к 2025 году будут введены в эксплуатацию новые большие мощности по производству СПГ. Отсутствие накопителей энергии в дополнение к прерывистой возобновляемой генерации оставляет ограниченные технические альтернативы газу в краткосрочной перспективе", - говорится в отчете.

Аналитики S&P в долгосрочной перспективе ожидают, что газ TTF снизится примерно до 8 долларов США за миллион БТЕ, что на 5 долларов США больше, чем цены на газ Henry Hub: "Спотовые цены TTF значительно выше цен на газ по долгосрочным контрактам, и мы будем продолжать отслеживать влияние хеджирования на различных участников рынка. Мы ожидаем, что европейские цены TTF останутся очень волатильными, в зависимости от погодных условий и изменения предложения. Мы полагаем, что увеличивающийся разрыв между относительно устойчивым спросом и снижающимся внутренним производством, а также низкими запасами и нежеланием заключать долгосрочные газовые контракты в свете «зеленой» политики увеличивает подверженность Европы развитию мировой газовой отрасли".

По прогнозам S&P, цены на газ TTF в 2022 году увеличатся с 20 до 30 долларов США за миллион БТЕ, в 2023 году - с 13 до 18 долларов США, а в 2024 году - с 9 до 12 долларов США.