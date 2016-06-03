С месторождения "Шахдениз" в этом году добыто 4,5 млрд. кубометров газа

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ С начала разработки месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспия, по сегодняшний день добыто 72 млрд. кубометров газа и 18 млн. тонн конденсата.

Как сообщает Report, об этом сказал первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) академик Хошбахт Юсифзаде на проходящей в Баку международной конференции "Нефть и газ Каспия".

По его словам, в 2016 году по 1 июня с месторождения "Шахдениз" добыто 4,5 млрд. кубометров газа и 1 млн. тонн конденсата.

Представитель SOCAR сообщил, что среднесуточные объемы добычи из 8 действующих скважин месторождения "Шахдениз" составляют 30 млн. кубометров газа, 7 тыс. тонн конденсата.