С месторождения "Шахдениз" добыто 10,2 млрд кубометров газа в прошлом году

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ С газоконденсатного месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспия, добыто 10 168,1 млн кубометров газа в 2017 году.

Как сообщает Report со ссылкой на источники в правительстве, это на 4,7% меньше, чем в 2016 году.

За отчетный период в стране добыто в целом 28 597,9 млн кубометров природного газа (на 2,6% меньше, чем в 2016 году). На долю Государственной нефтяной компании Азербайджана пришлось 6 089,1 млн кубометров, блока "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) - 12 340,7 млн кубометров, "Шахдениз" - 10 168,1 млн кубометров добытого природного газа.

Напомним, что месторождение "Шахдениз" расположено в 70 км юго-восточнее Баку, в шельфовой зоне Каспия на глубине 50-500 м. Запасы месторождения оцениваются в 1,2 трлн кубометров. Месторождение считается одним из самых крупнейших газовых и газоконденсатных месторождений в мире.

По сегодняшний день с месторождения "Шахдениз" добыто около 88,5 млрд кубометров газа и около 22 млн тонн конденсата.

Соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективных площадей "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года. Соглашение о долевом разделе добычи ратифицировано 17 октября 1996 года. Участниками проекта являются компании BP (оператор – 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NİKO (10%) и TPAO (19%).