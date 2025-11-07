С месторождения Нефтяные камни до сих по добыто около 182 млн тонн нефти

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) добыла с месторождения Нефтяные камни за весь период с начала его разработки и по состоянию на 1 ноября 2025 года 181,8 млн тонн нефти и 14,2 млрд кубометров природного газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию SOCAR по случаю 76-летней годовщины ввода месторождения в разработку.

В информации отмечается, что 70% всей морской нефтедобычи компании доставляется на берег через Нефтяные камни.

Нефтяные камни - первый нефтяной город, построенный в море, и место, где началась промышленная добыча нефти в открытом море. Первая нефти, добытая здесь 7 ноября 1949 года, положила начало новому этапу в энергетической истории Азербайджана и мира. С того дня Нефтяные камни играют важную роль в развитии нефтегазовой промышленности страны.

Территория расположена в 110 км к востоку от Баку, в 50 км к юго-востоку от острова Пираллахи. В 1949 году здесь была пробурена первая разведочная скважина, 7 ноября из нее забил нефтяной фонтан с дебитом 100 тонн/сутки. Таким образом, было положено начало промышленной добыче нефти в открытом море.

"Нефтяные камни - первый нефтяной город, построенный на стальных опорах, внесенный в Книгу рекордов Гиннеса как первая морская нефтяная платформа. Благодаря опыту, полученному здесь, были открыты месторождения "Гюнешли", "Чыраг", "Азери". Это стратегический центр коммуникаций и инфраструктуры, соединяющий нефтегазовые месторождения страны", - заявили в SOCAR.