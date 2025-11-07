İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    "Neft Daşları"ndan indiyə qədər hasil edilmiş neft və qazın həcmi açıqlanıb

    Energetika
    • 07 noyabr, 2025
    • 10:34
    Neft Daşlarından indiyə qədər hasil edilmiş neft və qazın həcmi açıqlanıb

    Bu il noyabrın 1-nə qədər Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə (SOCAR) məxsus "Neft Daşları" yatağından 181,8 milyon ton neft, 14,2 milyard m³ təbii qaz hasil edilib.

    "Report" bu barədə SOCAR-a istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, şirkətin neft-qaz hasilatının 70 %-i sahilə buradan ötürülür.

    "Neft Daşları" - dənizdə salınan ilk neft şəhəri və açıq dənizdə sənaye üsulu ilə neftçıxarmanın başlandığı məkandır. 7 noyabr 1949-cu ildə burada hasil olunan ilk neft Azərbaycan və dünya enerji tarixində yeni bir mərhələnin əsasını qoydu. Həmin gündən etibarən "Neft Daşları" ölkəmizin neft-qaz sənayesinin inkişafında mühüm rol oynayır.

    Ərazi Bakıdan 110 km şərqdə, Pirallahı adasından 50 km cənub-şərqdə yerləşir. 1949-cu ildə burada ilk kəşfiyyat quyusu qazılıb, noyabrın 7-də 100 ton/gün hasilatla neft fontan vurub. Bununla, dünyada açıq dənizdə sənaye üsulu ilə neftçıxarmanın əsası qoyulub

    "Neft daşları" polad dirəklər üzərində salınmış ilk neft şəhəridir, "Ginnesin Rekordlar Kitabı"na ilk dəniz neft platforması kimi daxil edilib. Buradakı təcrübə ilə "Günəşli", "Çıraq", "Azəri" yataqları kəşf olunub. Ölkənin neft-qaz yataqlarını birləşdirən strateji kommunikasiya və infrastruktur mərkəzidir", - deyə SOCAR bəyan edib.

    SOCAR Neft daşları

    Son xəbərlər

    10:51
    Foto

    İstanbulda Azərbaycan-Türkiyə gənclərinin "Zəfərin 5 ili" forumu keçirilib

    Xarici siyasət
    10:49

    Bakı metrosu: Yeni vaqonların xəttə buraxılması intervalı azaltmayacaq

    İnfrastruktur
    10:46

    Serbiya Prezidentinin gələn il Azərbaycana səfəri planlaşdırılır

    Xarici siyasət
    10:44

    Bu ilin doqquz ayında Vətən müharibəsi iştirakçılarına 206 mindən çox tibbi xidmət göstərilib

    Sağlamlıq
    10:43

    Tbilisidə azərbaycanlılara qarşı zorakılıq hadisəsi ilə bağlı daha bir nəfər həbs edilib

    Region
    10:41

    ING Azərbaycanda 2025-2026-cı illər üçün inflyasiya proqnozlarını yeniləyib

    Maliyyə
    10:38
    Foto

    Kəlbəcərdə "Zəfərin izi ilə yaşıl gələcəyə" aksiyası keçirilib

    Qarabağ
    10:37

    Azərbaycan derbilərində indiyədək üç futbolçu het-trik edib

    Futbol
    10:36

    "Çıraq" yatağından indiyə qədər hasil edilmiş neft və qazın həcmi açıqlanıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti