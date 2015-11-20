​С 23 ноября должников лишат света

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Снабжение электрической энергией абонентов, у которых возникла дебиторская задолженность в период деятельности ОАО "Азеришыг", будет приостановлено с 23 ноября с 12:00 в соответствии с законодательством.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ОАО "Азеришыг", самовольное подключение к электросети имеющих задолженность абонентов, энергоснабжение которых было приостановлено, считается незаконным потреблением электроэнергии. В отношении данных лиц будут предприняты серьезные меры в соответствии с законодательством Азербайджана.

"Мы просим абонентов во избежание проблем с электроснабжением немедленно внести оплату за электроэнергию", - сообщили в компании.