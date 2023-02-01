С 1 февраля начнут действовать ответные меры РФ против потолка цен на нефть

Указ президента России Владимира Путина об ответных мерах на потолок цены на российскую нефть от G7 и Евросоюза (ЕС) начинает действовать с 1 февраля.

Указ президента России Владимира Путина об ответных мерах на потолок цены на российскую нефть от G7 и Евросоюза (ЕС) начинает действовать с 1 февраля.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, экспортеры обязаны будут контролировать соблюдение данного документа вплоть до конечного покупателя их нефти.

Общий срок действия президентского указа ограничен 1 июля 2023 года.

Однако есть и исключение: поставки нефти и нефтепродуктов, запрещенные по потолку цен, могут осуществляться в соответствии со специальным разрешением президента России.

Позже правительство выпустило постановление, в котором пояснило правила реализации указа президента. Так, до 1 марта Минэнерго совместно с Минфином должны будут утвердить порядок мониторинга цены поставляемой на экспорт российской нефти. Оговариваются в нем и обязанности юридических и физических лиц, занимающихся экспортом сырья, а также таможенных органов, занимающихся декларированием грузов.

Напомним, что 5 декабря вступили в силу очередные санкции ЕС против России - они затронули нефтяную сферу.

ЕС прекратил принимать российскую нефть, перевозимую по морю. Кроме того, страны G7, Австралия и Евросоюз ввели потолок цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель.

Как ожидается, аналогичные меры начнут действовать также и для нефтепродуктов с 5 февраля. Предельная цена в этом случае пока не известна.