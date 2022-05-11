Руслан Алиев: Строительство кольцевой газовой сети в Баку завершится за пять лет

Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) завершит строительство новой кольцевой газовой сети в Баку в течение ближайших 5 лет.

Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) завершит строительство новой кольцевой газовой сети в Баку в течение ближайших 5 лет.

Об этом в интервью Report сказал генеральный директор "Азеригаз" Руслан Алиев.

По его словам, ПО работает над модернизацией газопроводов и строительством новой кольцевой сети: "Как вы знаете, в зимние месяцы у нас возникают определенные проблемы, поскольку только 10% газопроводов в Баку подключены к новой кольцевой системе, а остальные остаются вне этой сети".

Глава "Азеригаз" отметил, что в случае аварии или ремонтных работ приходится приостанавливать газоснабжение большого числа абонентов: "Однако при наличии кольцевой сети мы могли бы локализовать аварию и временно отключить от газоснабжения максимум тысячу абонентов. Но при нынешних авариях без газа остаются порой до 70 тыс. абонентов. Это сказывается на нашей работе в целом".