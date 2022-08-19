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Руслан Алиев: Из-за лесного пожара в Шабране около тысячи абонентов остались без газа

Руслан Алиев: Из-за лесного пожара в Шабране около тысячи абонентов остались без газа "Из-за лесного пожара на территории Шабранского района Азербайджана отключено газоснабжение в 9 селах. В настоящее время около тысячи абонентов остаются без газа".
Энергетика
19 августа 2022 г. 12:26
Руслан Алиев: Из-за лесного пожара в Шабране около тысячи абонентов остались без газа

"Из-за лесного пожара на территории Шабранского района Азербайджана отключено газоснабжение в 9 селах. В настоящее время около тысячи абонентов остаются без газа".

Как передает Report, об этом заявил генеральный директор ПО “Азеригаз” Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Руслан Алиев.

Алиев отметил, что в связи с тем, что пожар все бушует, в селах Даг Билиджи, Мумлу, Зохрамлы, Пирабадил, Сумага, Газмалар, Гораган, Зейве и Кирвар газоснабжение еще не восстановлено: "Газовому хозяйству нанесен незначительный ущерб. Ведется разбирательство, проверяются газотранспортные сети"

По его словам, после того, как будет потушен пожар и возобновится доставка газа абонентам, общественности предоставят дополнительную информацию о первоначальном объеме ущерба.

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Версия на английском языке Ruslan Aliyev: Wildfire in Shabran causes interruptions in gas supply to nearly thousand consumers
Версия на азербайджанском языке Ruslan Əliyev: "Şabrandakı meşə yanğını səbəbindən minə yaxın abonent qazsızdı"

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