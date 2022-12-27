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Глава МИД: Румыния станет очередной страной ЕС, куда будет поставляться азербайджанский газ

Глава МИД: Румыния станет очередной страной ЕС, куда будет поставляться азербайджанский газ Румыния и Болгария будут следующими странами, куда будет поставляться азербайджанский газ.
Энергетика
27 декабря 2022 г. 15:44
Глава МИД: Румыния станет очередной страной ЕС, куда будет поставляться азербайджанский газ

Румыния станет следующей страной Европейского союза, куда будет поставляться азербайджанский газ. Таким образом, уже четыре государства ЕС будут получать "голубое" топливо из Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции по итогам года.

По его словам, в нынешнем году роль Азербайджан в обеспечении энергетической безопасности Европы еще больше возросла.

Так, 18 июля Азербайджан и Европейский союз подписали Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в сфере энергетики, который позволит в последующие 5 лет удвоить поставки азербайджанского газа в Европу, а также укрепить сотрудничество в сфере ВИЭ.

"В октябре в Софии был запущен газопровод Греция-Болгария. 16 декабря Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR и румынская Romgas подписали соглашение о поставках газа в Румынию, они начнутся с 1 января. Таким образом, Азербайджан начнет поставлять свой газ уже в четвертое государство Европы".

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Версия на английском языке Romania and Bulgaria to be next countries to receive Azerbaijani gas
Версия на азербайджанском языке Xarici işlər naziri: “Azərbaycan qazının nəql olunacağı növbəti ölkələr Rumıniya və Bolqarıstan olacaq”

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