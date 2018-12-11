Рухани: Экспорт иранской нефти после введения санкций США значительно возрос

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Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ После введения американских санкций в Иране возрос экспорт нефти.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил президент Ирана Хасан Рухани.
"Целью американцев была остановка нашего экспорта, и я хочу открыто сказать народу, что экспорт нашей нефти после 4 ноября (после введения санкций против иранской нефти) стал значительно лучше, чем он был до 4 ноября. Сегодняшний доклад миннефти также обнадеживает", - сказал Рухани.
Он отметил, что действия США в этом направлении не увенчались успехом.
Aydan TopçibaşevaАвтор новости