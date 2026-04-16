Ровшан Наджаф принял участие в конференции в Ашхабаде

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф принял участие в Международной научно-практической конференции, организованной в туркменистанской столице Ашхабаде по случаю 20-летия стратегического сотрудничества между Туркменистаном и КНР в газовой отрасли.

Как сообщает Report, об этом глава SOCAR написал в соцсети Х.

Визит состоялся по приглашению министра Туркменистана и президента Государственного концерна "Туркменгаз" Максата Бабыева.

"В рамках конференции состоялся интересный обмен мнениями касательно перспектив развития газового сектора, энергетической безопасности и возможностей сотрудничества в направлении устойчивой энергетики", - отметил Р. Наджаф.