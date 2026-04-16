Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Энергетика
    • 16 апреля, 2026
    • 21:28
    Ровшан Наджаф принял участие в конференции в Ашхабаде

    Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф принял участие в Международной научно-практической конференции, организованной в туркменистанской столице Ашхабаде по случаю 20-летия стратегического сотрудничества между Туркменистаном и КНР в газовой отрасли.

    Как сообщает Report, об этом глава SOCAR написал в соцсети Х.

    Визит состоялся по приглашению министра Туркменистана и президента Государственного концерна "Туркменгаз" Максата Бабыева.

    "В рамках конференции состоялся интересный обмен мнениями касательно перспектив развития газового сектора, энергетической безопасности и возможностей сотрудничества в направлении устойчивой энергетики", - отметил Р. Наджаф.

    Rövşən Nəcəf Aşqabadda konfransda iştirak edib
    Rovshan Najaf participates in Ashgabat conference

    Последние новости

    04:15

    Ливанские военные пригрозили арестами за оружейные салюты в столице

    Другие страны
    03:39

    ВОЗ следит за ситуацией с оспой обезьян в Московской области

    В регионе
    03:23

    МВФ возобновил сотрудничество с Венесуэлой

    Финансы
    02:56

    Турция упростила визовый режим для граждан Австралии

    В регионе
    02:40

    Reuters: Война в Иране вынуждает США задерживать поставки оружия партнерам из ЕС

    Другие страны
    02:17

    ОИС призывает Ливан и Израиль соблюдать перемирие

    Другие страны
    01:59

    В ЦАХАЛ подтвердили начало 10-дневного прекращения огня в Ливане

    Другие страны
    01:35

    Сахибе Гафаровой вручили Парламентскую медаль почета Грузии - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    01:18

    Украинский "Шахтер" вышел в 1/2 финала Лиги конференций УЕФА

    Футбол
    Лента новостей