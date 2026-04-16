Ровшан Наджаф принял участие в конференции в Ашхабаде
- 16 апреля, 2026
- 21:28
Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф принял участие в Международной научно-практической конференции, организованной в туркменистанской столице Ашхабаде по случаю 20-летия стратегического сотрудничества между Туркменистаном и КНР в газовой отрасли.
Как сообщает Report, об этом глава SOCAR написал в соцсети Х.
Визит состоялся по приглашению министра Туркменистана и президента Государственного концерна "Туркменгаз" Максата Бабыева.
"В рамках конференции состоялся интересный обмен мнениями касательно перспектив развития газового сектора, энергетической безопасности и возможностей сотрудничества в направлении устойчивой энергетики", - отметил Р. Наджаф.
Türkmənistanın Dövlət naziri və "Türkmənqaz" Dövlət Konserninin sədri Maksat Babayevin dəvəti ilə 16 aprel 2026-cı il tarixində Aşqabad şəhərində keçirilən “Türkmənistan – Çin Xalq Respublikası: qaz sahəsində strateji tərəfdaşlığın 20 ili” mövzusunda elmi-praktiki konfransda… pic.twitter.com/fF2R4LP8sh— Rovshan Najaf (@RovshanNajaf) April 16, 2026