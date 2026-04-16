Rövşən Nəcəf Aşqabadda konfransda iştirak edib
- 16 aprel, 2026
- 21:02
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) prezidenti Rövşən Nəcəf Aşqabad şəhərində keçirilən "Türkmənistan – Çin Xalq Respublikası: qaz sahəsində strateji tərəfdaşlığın 20 ili" mövzusunda elmi-praktiki konfransda iştirak edib.
"Report" xəbər verir ki, o bu barədə "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.
"Konfrans çərçivəsində qaz sektorunun inkişaf perspektivləri, enerji təhlükəsizliyi və dayanıqlı enerji istiqamətində əməkdaşlıq imkanları üzrə maraqlı fikir mübadiləsi aparılıb", - R. Nəcəf bildirib.
Türkmənistanın Dövlət naziri və "Türkmənqaz" Dövlət Konserninin sədri Maksat Babayevin dəvəti ilə 16 aprel 2026-cı il tarixində Aşqabad şəhərində keçirilən “Türkmənistan – Çin Xalq Respublikası: qaz sahəsində strateji tərəfdaşlığın 20 ili” mövzusunda elmi-praktiki konfransda… pic.twitter.com/fF2R4LP8sh— Rovshan Najaf (@RovshanNajaf) April 16, 2026