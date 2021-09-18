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Ровнаг Абдуллаев: Улучшение социального благосостояния азербайджанцев Грузии - один из наших приоритетов

Ровнаг Абдуллаев: Улучшение социального благосостояния азербайджанцев Грузии - один из наших приоритетов "Компания SOCAR, помимо ведения бизнеса в Грузии, по поручению президента Ильхама Алиева занимается реализацией программ для улучшения социального положения наших соотечественников, живущих в этой стране".
Энергетика
18 сентября 2021 г. 19:18
Ровнаг Абдуллаев: Улучшение социального благосостояния азербайджанцев Грузии - один из наших приоритетов
Ровнаг Абдуллаев

"Компания SOCAR, помимо ведения бизнеса в Грузии, по поручению президента Ильхама Алиева занимается реализацией программ для улучшения социального положения наших соотечественников, живущих в этой стране".

Как сообщает местное бюро Report, об этом журналистам сказал находящийся в Грузии президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

По его словам, благодаря стипендии компании тысячи азербайджанцев смогли учиться в высших учебных заведениях Грузии на государственном языке. Это программа, добавил он, сыграла большую роль в формировании грузиноязычных азербайджанских кадров.

Р.Абдуллаев отметил, что в настоящее время по этой программе обучаются почти 1 200 человек.

Улучшение социального благосостояния живущих в Грузии азербайджанцев, подчеркнул глава компании, является одной из главнейших задач, поставленных перед SOCAR руководством страны: "Правительство Грузии также уделяет большое внимание развитию регионов, в которых компактно проживают азербайджанцы".

Отметим, что сегодня состоялось открытие построенного при поддержке SOCAR спортивного комплекса в селе Гызылгаджылы Марнеульского района и детского сада в селе Габал Лагодехского района. Оба социальных объекта были предоставлены компанией правительству Грузии на безвозмездной основе.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR prezidenti: "Gürcüstanda azərbaycanlıların sosial rifahının yüksəldilməsi əsas vəzifələrimizdəndir"

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