Ровнаг Абдуллаев: Азербайджан будет поставлять в Грузию дополнительные 500 млн. кубометров газа

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ "Раньше зимой мы транспортировали в Грузию 60%, летом - 40% от общего объема поставок газа. Сейчас зимой будем поставлять 70%, летом - 30%". Как сообщает Report, об этом сказал журналистам президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.

Р. Абдуллаев заявил, что достигнуто соглашение с консорциумом "Шахдениз" на поставки в Грузию дополнительных 500 млн. кубометров природного газа.

"Как вы знаете, у нас есть возможность дополнительного использования 500-700 млн. кубометров природного газа с "Шахдениз" или реализации их на рынках Турции и Грузии. В связи с этим в трубопроводной системе выделены дополнительные объемы для транспортировки 500 млн. кубометров природного газа в Грузию. Если раньше мы продавали до 800 млн. кубометров газа с "Шахдениз", то сейчас есть возможность довести эти объемы до 1,5 млрд. кубометров", - подчеркнул глава SOCAR.