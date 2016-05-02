​Россия увеличила нефтедобычу

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-апреле 2016 года вырос на 2,7% в годовом выражении и составил 10,889 мл. баррелей в сутки. Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, в апреле текущего года среднесуточная добыча нефти выросла на 1,6% - 10,841 млн. баррелей.

По данным Центрального диспетчерского управления ТЭК, лидером по добыче нефти с января по апрель является "Роснефть" (62,252 млн. тонн).

В январе-апреле 2016 года экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья составил 4,682 млн. баррелей в сутки, что на 6,1% выше показателя прошлого года.

В апреле, по данным ЦДУ ТЭК, из России было вывезено 4,959 млн. баррелей в сутки. Это на 9,1% больше, чем в апреле 2015 года. Отметим, что, наряду с Россией, в апреле Ирак также нарастил нефтедобычу до исторического максимума.