Россия может сократить поставки нефти в Беларусь

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Россия может уменьшить поставки нефти в Беларусь в I квартале 2017 года до 4 млн тонн вместо предполагавшихся 4,5 млн тонн. Как сообщает Report, об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, такие планы появились после того, как стороны не смогли до конца 2016 года решить вопрос о белорусском долге за газ, который составляет более 400 млн долларов. Новый график был предоставлен Беларуси 28 декабря. По информации газеты, белорусская сторона выразила российскому вице-премьеру Аркадию Дворковичу несогласие с таким подходом. При сохранении такого уровня поставок вместо планировавшихся 18 млн тонн по итогам года Беларусь получит только 16 млн тонн.

В российском Минэнерго от каких-либо комментариев отказались.