Президент России допустил продление сделки ОПЕК+

Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти может быть продлена на полгода или девять месяцев, заявил президент РФ Владимир Путин.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Говоря на пресс-конференции об итогах своей встречи с наследным принцем Саудовской Аравии в рамках G20 в Осаке, российский лидер сообщил, что две страны согласовали единую позицию по будущему сделки ОПЕК+ и будут выступать за ее продление с текущим объемом сокращения добычи нефти.

Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из них на Россию приходится 228 тысяч баррелей. Вопрос продления сделки и объем квот на сокращение добычи будет обсуждаться в Вене на предстоящей 1-2 июля министерской встрече.

Отметим, что на текущий момент Азербайджан сократил добычу в соответствии с квотой - на 2,5%, то есть на 20 тыс баррелей в сутки.