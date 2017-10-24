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    Россия и Саудовская Аравия обсудят возможность продлить пакт ОПЕК+

    Принятие какого-либо решения не ожидается

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Министры энергетики России и Саудовской Аравии 2 ноября обсудят идею продлить глобальную сделку о сокращении нефтедобычи.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом сказал журналистам министр энергетики России Александр Новак.

    Межправительственная комиссия России и Саудовской Аравии состоится в Эр-Рияде.

    "Я думаю, да, мы будем обсуждать все вопросы, касающиеся исполнения соглашения, состояния рынка, возможных ожиданий по соглашению, то есть по продлению соглашения. Это всегда происходит, но это не значит, что мы какие-то решения примем ", - сказал Новак.

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