Россия и Саудовская Аравия обсудят возможность продлить пакт ОПЕК+

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Министры энергетики России и Саудовской Аравии 2 ноября обсудят идею продлить глобальную сделку о сокращении нефтедобычи.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом сказал журналистам министр энергетики России Александр Новак.

Межправительственная комиссия России и Саудовской Аравии состоится в Эр-Рияде.

"Я думаю, да, мы будем обсуждать все вопросы, касающиеся исполнения соглашения, состояния рынка, возможных ожиданий по соглашению, то есть по продлению соглашения. Это всегда происходит, но это не значит, что мы какие-то решения примем ", - сказал Новак.