Россия и Азербайджан обсудили сотрудничество в сфере энергетики

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов встретился с министром энергетики России Александром Новаком.

Как сообщает Report, эту информацию распространило министерство энергетики РФ.

Стороны обсудили состояние и перспективы взаимодействия в двустороннем и многостороннем формате.

В качестве приоритетных направлений взаимодействия отмечались сотрудничество в области нефтепродуктообеспечения, вопросы поставок природного газа, а также кооперация в области электроэнергетики.

В ходе встречи были затронуты вопросы сотрудничества по линии реализации договоренностей в формате ОПЕК +. В частности, российский министр отметил важный вклад Азербайджана в совместные усилия государств ОПЕК и не ОПЕК по стабилизации нефтяного рынка.

Новак отметил, что важную роль в работе форума призван сыграть Газовый институт Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "Полагаем, что Институт должен стать основным координационным центром для объединения усилий ведущих научных организаций в государствах-членах форума с целью проведения исследований, в которых заинтересованы все участники ФСЭГ", - добавил министр.