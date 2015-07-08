«Роснефть» будет закупать СПГ для поставок в Египет

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ «Роснефть» заключила с египетской компанией EGAS контракт на поставку 3,5 млн тонн сжиженного газа в течение двух лет, начиная с конца 2015 года, что может быть выгодно для компании из-за дефицита газа в Египте, пишет «Коммерсантъ».

По словам министра нефти Египта Халида Абд аль-Бади, по контракту «Роснефть» обязывается совершить 24 поставки. Египет планирует с помощью данной сделки ликвидировать дефицит на внутреннем рынке и укоротить разрыв между текущей добычей и спросом до запуска следующих газовых проектов.Власти Египта планируют привлечение до $35 млрд с целью реализации 50 проектов по добыче углеводородов.

Несмотря на соглашение, заключенное «Роснефтью» с египетской EGPC о поставках сжиженного газа, подключившее российскую компанию к участию во всех тендерах на спотовые поставки нефтепродуктов и сжиженных газов в Египет, у самой компании отсутствует производство СПГ.

С весны этого года поставщиком СПГ в Египет является «Газпром», заключивший контракт на ежегодные поставки семи партий в течение пяти лет. Компания также закупает газ для поставок, однако на данный момент уже обладает достаточным опытом в подобных операциях.