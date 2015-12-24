​Ричард Монингстар: Если проект Южного газового коридора не будет реализован, это обрадует Россию

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Выход иранского газа на рынок Европы посредством Южного газового коридора (SGC) будет зависеть от многих факторов. Сначала необходимо прийти к соглашению по ядерному вопросу и отменить санкции. Как сообщает Report, об этом сказал бывший посол США в Азербайджане, директор Глобального энергетического центра Атлантического совета Ричард Монингстар в интервью сайту www.naturalgaseurope.com.

Бывший посол назвал SGC "успешной реальностью", отметив, что это не единственный источник обеспечения энергетической безопасности: "SGC имеет большое значение для Европы. Естественно, Запад всегда поддерживал реализацию таких проектов. В 90-е годы прошлого века Запад оказал необходимую поддержку реализации проекта Баку-Тбилиси-Джейхан".

По мнению Р.Монингстара, если проект SGC не будет реализован, это обрадует Россию: "Что касается участия Ирана в этом проекте, мы пока не знаем, чего хочет официальный Тегеран. Нужно подождать, чтобы узнать это".