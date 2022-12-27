Reuters: Власти Японии попросили сохранить страхование судов с СПГ в водах РФ

Японские власти попросили страховые компании продолжить страхование судов с сжиженным природным газом (СПГ) в водах России от ущерба от военных действий.

Японские власти попросили страховые компании продолжить страхование судов с сжиженным природным газом (СПГ) в водах России от ущерба от военных действий.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Кабмине.

По информации агентства, агентства финансовых услуг, природных ресурсов и энергетики Японии обратились с соответствующей просьбой в японскую Ассоциацию общего страхования.

Уточняется, что таким образом власти Японии хотят обеспечить транспортировку СПГ в рамках проекта "Сахалин-2".

Ранее газета Nikkei сообщала, что с 1 января японские фирмы прекратят страховать суда в водах РФ от военного ущерба. Это решение может негативно повлиять на доставку в Японию СПГ, добываемого в рамках проекта "Сахалин-2".

Японское правительство хочет с начала нового года, после рождественских каникул начать переговоры с зарубежными фирмами.