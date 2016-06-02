​Работы по реконструкции на 10-ой морской глубоководной платформы месторождения "Гюнешли" продолжаются

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Трест "Нефтгазтикинти" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) продолжает работы по реконструкции после аварии, произошедшей на 10-ой морской глубоководной платформе месторождения "Гюнешли", эксплуатируемой НГДУ "28 мая" ПО "Азнефть".

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, модули M1 и M1A с помощью кранового судна "Генрал Шихлинский" доставлены и установлены на платформе. В настоящее время выполняются сварочные работы. Кроме того, на обеих ярусах модуля M2A отремонтирован пол, на модуле M3A завершена реконструкция.

"Ремонтные работы модулей M2 и M3 на стадии завершения. Начавшиеся в марте 2016 года строительно-монтажные работы планируется завершить в августе", - сообщили в компании.