Работы по прокладке TAP по дну Адриатического моря стартуют в начале 2018 года

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Половина албанского участка Трансадриатического трубопровода (TAP) уже построена. Мы ожидаем, что в предстоящие два года, когда работы примут интенсивный характер, в экономику Албании будет направлено 800 млн евро.

Как сообщает Report со ссылкой на Албанское телеграфное агентство, об этом заявил менеджер TAP по стране Шкелгим Бозго.

По словам Ш. Бозго, в TAP будет инвестировано в общей сложности 1,5 млрд евро: "С начала 2016 года и до завершения работ в TAP планируется инвестировать 1,5 млрд евро. 2017 и 2018 годы будут очень интенсивными, и каждый год на проект планируется выделить 400 млн евро".

По словам представителя TAP, это означает 4% ВВП Албании. Кроме того, в проекте были обеспечены работой около 2 000 албанцев: "Работы по прокладке подводного участка запланированы на начало 2018 года и продлятся несколько лет. С учетом технологического развития, это самая легкая часть. Кроме того, в 2019 году пройдут испытания трубопровода”.

Напомним, что 17 мая 2016 года в Греческом городе Салоники состоялась церемония закладки фундамента TAP. В 2020 году планируется начать поставки азербайджанского газа в Европу.

В роли акционеров TAP выступают BP (20%), SOCAR (20%), Snam S.p.A. (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).