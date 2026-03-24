QatarEnergy объявил о форс-мажоре по долгосрочным контрактам на поставку СПГ
Энергетика
- 24 марта, 2026
- 18:00
Государственная нефтегазовая корпорация Катара QatarEnergy во вторник объявила о форс-мажоре по ряду долгосрочных контрактов на поставку СПГ.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.
Сообщается, что данные меры коснулись контрагентов в Италии, Бельгии, Южной Корее и Китае.
Данные меры введены в связи с ситуацией в регионе Персидского залива, а также ударов Ирана по энергетической инфраструктуре Катара.
