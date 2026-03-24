QatarEnergy объявил о форс-мажоре по долгосрочным контрактам на поставку СПГ

Государственная нефтегазовая корпорация Катара QatarEnergy во вторник объявила о форс-мажоре по ряду долгосрочных контрактов на поставку СПГ.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что данные меры коснулись контрагентов в Италии, Бельгии, Южной Корее и Китае.

Данные меры введены в связи с ситуацией в регионе Персидского залива, а также ударов Ирана по энергетической инфраструктуре Катара.