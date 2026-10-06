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    Пярвиз Шахбазов: Великобритания инвестировала в Азербайджан более $39 млрд

    Энергетика
    • 06 октября, 2026
    • 14:33
    Пярвиз Шахбазов: Великобритания инвестировала в Азербайджан более $39 млрд

    Великобритания с объемом инвестиций свыше $39 млрд является крупнейшим иностранным инвестором Азербайджана и одним из ее основных экономических партнеров.

    Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Пярвиз Шахбазов в соцсети X.

    Он отметил, что встретился с государственным министром по торговле Министерства предпринимательства, инноваций, науки и торговли Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, сопредседателем Совместной межправительственной комиссии лордом Анасом Сарваром.

    На встрече были обсуждены вопросы повестки развития двусторонних отношений, в том числе возможности расширения сотрудничества в сферах энергетики, торговли, инвестиций, транспорта, цифровизации и т.д.

    Пярвиз Шахбазов: Великобритания инвестировала в Азербайджан более $39 млрд
    Пярвиз Шахбазов: Великобритания инвестировала в Азербайджан более $39 млрд
    Пярвиз Шахбазов: Великобритания инвестировала в Азербайджан более $39 млрд

    Пярвиз Шахбазов Анас Сарвар Азербайджано-британские отношения
    Фото
    Nazir: "Birləşmiş Krallıq Azərbaycana 39 milyard dollardan çox investisiya yatırıb"
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    Minister: UK has invested over $39 billion in Azerbaijan
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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