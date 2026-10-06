Пярвиз Шахбазов: Великобритания инвестировала в Азербайджан более $39 млрд

Великобритания с объемом инвестиций свыше $39 млрд является крупнейшим иностранным инвестором Азербайджана и одним из ее основных экономических партнеров.

Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Пярвиз Шахбазов в соцсети X.

Он отметил, что встретился с государственным министром по торговле Министерства предпринимательства, инноваций, науки и торговли Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, сопредседателем Совместной межправительственной комиссии лордом Анасом Сарваром.

На встрече были обсуждены вопросы повестки развития двусторонних отношений, в том числе возможности расширения сотрудничества в сферах энергетики, торговли, инвестиций, транспорта, цифровизации и т.д.