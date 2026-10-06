İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Nazir: "Birləşmiş Krallıq Azərbaycana 39 milyard dollardan çox investisiya yatırıb"

    Energetika
    • 06 oktyabr, 2026
    • 14:11
    Nazir: Birləşmiş Krallıq Azərbaycana 39 milyard dollardan çox investisiya yatırıb

    Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı 39 milyard ABŞ dollarından çox investisiya ilə Azərbaycanın ən böyük xarici investoru və əsas iqtisadi tərəfdaşlarından biridir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu energetika naziri Pərviz Şahbazov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    Nazir bildirib ki, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Biznes, İnnovasiya, Elm və Ticarət Nazirliyinin Ticarət üzrə dövlət naziri, Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın həmsədri Lord Anas Sarvarla görüşüb.

    Görüşdə ikitərəfli münasibətlərin inkişaf gündəliyindəki məsələləri, o cümlədən enerji, ticarət, investisiya, nəqliyyat, rəqəmsallaşma və digər prioritet sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanlarını müzakirə edilib.

    Nazir: Birləşmiş Krallıq Azərbaycana 39 milyard dollardan çox investisiya yatırıb
    Nazir: Birləşmiş Krallıq Azərbaycana 39 milyard dollardan çox investisiya yatırıb
    Nazir: Birləşmiş Krallıq Azərbaycana 39 milyard dollardan çox investisiya yatırıb

    Lord Anas Sarvar Pərviz Şahbazov Böyük Britaniya
    Foto
    Пярвиз Шахбазов: Великобритания инвестировала в Азербайджан более $39 млрд
    Foto
    Minister: UK has invested over $39 billion in Azerbaijan
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    05:54

    "The Times": İsrail 8 oktyabrda Britaniya konsulluğunu bağlayacaq

    Digər ölkələr
    05:24

    Tramp demokratları onun çıxışlarında etirazların təşkilində günahlandırıb

    Digər ölkələr
    04:55

    Keniyada eboladan ilk ölüm halı qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    04:28

    "Bloomberg" ABŞ-yə aid "F-35" hissələrinin Çinə necə gedib çıxdığını aydınlaşdırıb

    Digər ölkələr
    03:51

    "Blue Origin" şirkəti dekabrda "New Glenn" raketini yenidən buraxmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    03:07

    Azərbaycan BMT-də insan hüquqları bəhanəsi ilə dövlətlərin daxili işlərinə qarışılmasına qarşı çıxıb

    Xarici siyasət
    02:55

    Albaniyada 130 gündür, etirazlar davam edir

    Digər ölkələr
    02:13

    Çexiyanın Vltava və Elba çaylarında suyun səviyyəsi kəskin enib

    Digər ölkələr
    01:41

    Qətər sahillərində tankerə hücum edilib, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti