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Пярвиз Шахбазов: SOCAR поставил в Индонезию более 25 млн тонн нефти

Пярвиз Шахбазов: SOCAR поставил в Индонезию более 25 млн тонн нефти Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) с 2007 года осуществляет поставки сырой нефти в Индонезию.
Энергетика
30 апреля 2021 г. 16:57
Пярвиз Шахбазов: SOCAR поставил в Индонезию более 25 млн тонн нефти
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Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) с 2007 года осуществляет поставки сырой нефти в Индонезию.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов во время подписания Меморандума о взаимопонимании по энергетическому сотрудничеству между Министерством энергетики Азербайджана и Министерством энергетики и минеральных ресурсов Индонезии.

Говоря о роли сотрудничества в энергетической сфере в развитии двусторонних связей Азербайджана и Индонезии, П.Шахбазов отметил, что за это время SOCAR поставил на индонезийское направление в общей сложности более 25 млн тонн сырой нефти.

Он отметил, что из этого объема 24 млн тонн пришлось на нефть марки Azeri Light.

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Версия на английском языке Parviz Shahbazov: SOCAR supplied more than 25 million tons of oil to Indonesia
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: "SOCAR İndoneziyaya 25 milyon tondan çox neft təchiz edib”

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