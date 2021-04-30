Пярвиз Шахбазов: SOCAR поставил в Индонезию более 25 млн тонн нефти

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) с 2007 года осуществляет поставки сырой нефти в Индонезию.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) с 2007 года осуществляет поставки сырой нефти в Индонезию.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов во время подписания Меморандума о взаимопонимании по энергетическому сотрудничеству между Министерством энергетики Азербайджана и Министерством энергетики и минеральных ресурсов Индонезии.

Говоря о роли сотрудничества в энергетической сфере в развитии двусторонних связей Азербайджана и Индонезии, П.Шахбазов отметил, что за это время SOCAR поставил на индонезийское направление в общей сложности более 25 млн тонн сырой нефти.

Он отметил, что из этого объема 24 млн тонн пришлось на нефть марки Azeri Light.