Пярвиз Шахбазов: С начала года в Грецию транспортировано около 700 млн м³ газа

За первые восемь месяцев 2026 года Азербайджан транспортировал в Грецию около 700 млн кубометров газа.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал на своей странице в соцсети по итогам встречи с министром окружающей среды и энергетики Греции Ставросом Папаставру в рамках VI заседания Совместной комиссии по сотрудничеству в экономической, промышленной и технологической сферах в Афинах.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективные направления энергетического партнерства двух стран. Было подчеркнуто, что Южный газовый коридор формирует стратегическую основу энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Грецией.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по развитию возобновляемой энергетики и перехода к зеленой энергии. Была представлена информация о большом потенциале ветровой энергии Азербайджана в Каспийском море, реализуемых проектах в области солнечной и ветровой энергии, а также об инициативах по ее экспорту на европейские рынки.

Стороны совместно рассмотрели возможности дальнейшего расширения энергетического сотрудничества.