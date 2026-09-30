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    Пярвиз Шахбазов: С начала года в Грецию транспортировано около 700 млн м³ газа

    Энергетика
    • 30 сентября, 2026
    • 19:44
    Пярвиз Шахбазов: С начала года в Грецию транспортировано около 700 млн м³ газа

    За первые восемь месяцев 2026 года Азербайджан транспортировал в Грецию около 700 млн кубометров газа.

    Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал на своей странице в соцсети по итогам встречи с министром окружающей среды и энергетики Греции Ставросом Папаставру в рамках VI заседания Совместной комиссии по сотрудничеству в экономической, промышленной и технологической сферах в Афинах.

    В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективные направления энергетического партнерства двух стран. Было подчеркнуто, что Южный газовый коридор формирует стратегическую основу энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Грецией.

    В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по развитию возобновляемой энергетики и перехода к зеленой энергии. Была представлена информация о большом потенциале ветровой энергии Азербайджана в Каспийском море, реализуемых проектах в области солнечной и ветровой энергии, а также об инициативах по ее экспорту на европейские рынки.

    Стороны совместно рассмотрели возможности дальнейшего расширения энергетического сотрудничества.

    Пярвиз Шахбазов Ставрос Папаставру Азербайджано-греческие отношения Энергетический переход
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    Pərviz Şahbazov: "Yunanıstana 8 ayda təxminən 700 milyon kubmetr Azərbaycan qazı nəql olunub"
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