İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Pərviz Şahbazov: "Yunanıstana 8 ayda təxminən 700 milyon kubmetr Azərbaycan qazı nəql olunub"

    Energetika
    • 30 sentyabr, 2026
    • 19:22
    Pərviz Şahbazov: Yunanıstana 8 ayda təxminən 700 milyon kubmetr Azərbaycan qazı nəql olunub

    Azərbaycan Hökuməti ilə Yunanıstan Hökuməti arasında iqtisadi, sənaye və texnoloji sahələrdə əməkdaşlıq üzrə Birgə Komissiyanın VI iclası çərçivəsində energetika naziri Pərviz Şahbazov Yunanıstanın ətraf mühit və energetika naziri Stavros Papastavrou ilə Afinada ikitərəfli görüş keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə P. Şahbazov sosial şəbəkəsindəki səhifəsində bildirib.

    Görüş zamanı Azərbaycan ilə Yunanıstan arasında enerji tərəfdaşlığının mövcud vəziyyəti və gələcək inkişaf istiqamətləri geniş şəkildə müzakirə edilib.

    Cənub Qaz Dəhlizinin hər iki dövlət arasında enerji sahəsində əməkdaşlığın strateji təməlini formalaşdırdığı xüsusi olaraq diqqətə çatdırılıb. Trans-Adriatik Boru Kəmərinin (TAP) Azərbaycan təbii qazının Yunanıstan və digər Avropa bazarlarına nəql edilməsindəki əhəmiyyəti, eləcə də Yunanıstan-Bolqarıstan İnterkonnektorunun (IGB) təchizat marşrutlarının diversifikasiyasında və regional enerji təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsində oynadığı rol vurğulanıb.

    Nazir bildirib ki, cari ilin ilk səkkiz ayı ərzində Yunanıstana təqribən 700 milyon kubmetr həcmində Azərbaycan qazı ixrac edilib.

    Görüşdə eyni zamanda bərpa olunan enerji, elektrik enerjisi bağlantıları və "yaşıl enerji" keçidi istiqamətləri üzrə fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycanın Xəzər dənizində mövcud olan böyük külək enerjisi potensialı, həyata keçirilən günəş və külək enerjisi layihələri, habelə yaşıl enerjinin Avropa bazarlarına ixracına dair təşəbbüslər barəsində ətraflı məlumat təqdim olunub. Tərəflər enerji əməkdaşlığının daha da genişləndirilməsi imkanlarını birlikdə nəzərdən keçiriblər.

    Pərviz Şahbazov: Yunanıstana 8 ayda təxminən 700 milyon kubmetr Azərbaycan qazı nəql olunub
    Pərviz Şahbazov: Yunanıstana 8 ayda təxminən 700 milyon kubmetr Azərbaycan qazı nəql olunub
    Pərviz Şahbazov: Yunanıstana 8 ayda təxminən 700 milyon kubmetr Azərbaycan qazı nəql olunub
    Pərviz Şahbazov Stavros Papastavrou Azərbaycan qazının nəqli Trans-Adriatik Boru Kəməri (TAP) Azərbaycan-Yunanıstan əlaqələri
    Пярвиз Шахбазов: Азербайджан за 8 мес. поставил в Грецию около 700 млн м³ газа
    Foto
    Parviz Shahbazov: About 700MCM of gas transported to Greece since early 2026
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    05:13

    Tramp: İranla münaqişə Konqresə aralıq seçkilərindən əvvəl başa çata bilər

    Digər ölkələr
    04:50

    "The Times": Avropa ABŞ-nin dizel ehtiyatları ilə bağlı tələblərinə cavab barədə razılığa gələ bilməyib

    Digər ölkələr
    04:17

    "Bild": Almaniya Hamburq limanını NATO hərbi texnikasının daşınması üçün modernləşdirir

    Digər ölkələr
    03:36

    Malayziyada "Formula-1" üzrə təxirə salınmış Bəhreyn Qran-prisi başlayır

    Formula 1
    03:02

    Tramp: İranın nüvə silahı əldə etməsinə bir neçə həftə qalmışdı

    Digər ölkələr
    02:48

    Tramp Avropaya dizel yanacağı ilə bağlı müraciət edə bilər

    Digər ölkələr
    02:06

    Bessent Avropanı ehtiyatlardan neft tədarükünü sürətləndirməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    01:45

    Almaniyada İŞİD-çi saxlanılıb

    Digər ölkələr
    01:20

    Fransada kütləvi etirazlara görə yüzlərlə lisey onlayn təhsilə keçəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti